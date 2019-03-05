Чтение авторских стихов и романсы под гитару: жительниц Орла приглашают в библиотеку Фета

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-05T10:16:01+03:00

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К Международному женскому дню библиотека имени Фета приглашает жительниц Орла на заседание клуба «Любители поэзии». В программе встречи участники прочтут авторские стихи, произведения отечественной и мировой классики, послушают романсы под гитару, отведают вкусных блинчиков с вареньем под масленичные посиделки и посмотрят художественный фильм «Первая любовь».

На поэтический экспромт женщин ждут 6 марта.

Начало встречи в 13 часов.

Адрес: улица Матвеева, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU