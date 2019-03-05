2019-03-05T10:00:46+03:00
Происшествия

Конфликт двоих орловцев в одном из заведений города пришлось унимать силовикам

Мужчины устроили драку, после чего один подстрелил другого из травмата
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Конфликт двоих орловцев в одном из заведений города пришлось унимать силовикамКонфликт двоих орловцев в одном из заведений города пришлось унимать силовикамФото: Архив "КП"
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Конфликт двоих жителей Орла в одном из ресторанов Советского района города пришлось унимать сотрудникам Росгвардии. Инцидент произошел около пяти часов утра. За помощью к силовикам обратился персонал заведения.

Два посетителя учинили драку. Когда сотрудники сделали им замечания, мужчины переместились для разбирательств на улицу. Администратор кафе услышал звуки выстрелов и вызвал наряд Росгвардии. Силовики задержали дебоширов. У одного из мужчин был обнаружен травматический пистолет.

- Пострадавший 26-летний орловец был доставлен в одну из городских больниц. Другой 23-летний мужчина передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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