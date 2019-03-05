Названы подробности трагического ДТП с фурой и микроавтобусом под Орлом

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-05T09:29:30+03:00

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В региональном УГИБДД назвали подробности аварии с погибшими, которая произошла на орловской трассе в понедельник, 4 марта. Встречную полосу не поделили микроавтобус и фура.

Все случилось на автодороге «Орел-Тамбов». 46-летний мужчина управлял микроавтобусом марки «Опель» -машина двигалась со стороны Орла в направлении районного центра Ливны. В районе 120 километра водитель вывел автобус на встречку. В этот момент здесь двигался большегруз «Рено», управлял которым 49-летний водитель.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Столкновение было такой силы, что не оставило шансов водитель и пассажир микроавтобуса.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» и его пассажир, 60-летняя женщина, скончались на месте аварии, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 22 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил телесные повреждения, 2 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU