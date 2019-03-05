2019-03-05T09:19:10+03:00
Происшествия

В Орле пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки

Мужчина госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 4 марта, в Орле произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина решил перейти проезжую часть в неустановленном месте и оказался под колесами иномарки.

Авария случилась в начале десятого вечера. 43-летний водитель ехал за рулем «Рено» по Октябрьской улице со стороны Приборостроительной в направлении Игнатова.

- В районе дома №128 по Октябрьской произошел наезд на 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге пешеход получил травмы. Его госпитализировали в травматологическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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