В Орле пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки
Накануне, 4 марта, в Орле произошло ДТП с участием пешехода. Мужчина решил перейти проезжую часть в неустановленном месте и оказался под колесами иномарки.
Авария случилась в начале десятого вечера. 43-летний водитель ехал за рулем «Рено» по Октябрьской улице со стороны Приборостроительной в направлении Игнатова.
- В районе дома №128 по Октябрьской произошел наезд на 44-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге пешеход получил травмы. Его госпитализировали в травматологическое отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU