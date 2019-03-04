На развитие орловских сёл направят 3,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-04T17:08:42+03:00

На эти деньги обещают привести в порядок дороги, построить жилье и ФАПы, провести газ и воду

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В Орловской области в развитие села вложат 3,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строительство дорог и жилья, фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечение жителей деревень газом и водой.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 4 марта, заседании облправительства. Было отмечено, что в списке первоочередных задач - улучшение жилищных условий, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, развитие газификации и водоснабжения, строительство спортивных сооружений.

- Орловщина традиционно является одним из лидеров агропромышленного комплекса страны. Повышение качества жизни сельских тружеников имеет огромное, приоритетное значение. Из этого мы и впредь будем исходить при реализации Программы устойчивого развития сельских территорий, - отметил глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU