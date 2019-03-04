2019-03-04T16:46:32+03:00
Общество

Миллионы рублей задолжают орловские управляющие компании за электричество

Организации-неплательщики рискуют остаться банкротами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области управляющие компании задолжают миллионы рублей за услуги электроэнергии. Сумма долга перевалила за 50 миллионов, организации-неплательщики рискуют остаться банкротами.

На настоящий момент «Орловский энергосбыт» расторг уже несколько договоров с должниками. На некоторых из компаний висят немалые суммы: у кого-то под 4 миллиона рублей, у других чуть больше 2-3 миллионов.

- Орловскому энергосбыту приходится просуживать задолженность и взыскивать её с помощью судебных приставов. Крайней мерой является инициация банкротства должников, - рассказал директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Александр Москвитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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