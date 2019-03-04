Орловца подозревают в семи эпизодах мошенничеств
Через банкоматы мужчина обманным путем добывал деньги
Орловца подозревают в семи эпизодах мошенничествФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские взялись за расследование дела о мошенничестве. В семи эпизодах совершенных преступлений подозревается 48-летний житель Орловского района.
- Манипуляции с деньгами орловец совершал через банкоматы одного из финансовых учреждений. Мошенническим путем мужчина завладел 35 тысячами рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Следователи устанавливают общий ущерб, нанесенный подозреваемым, и все обстоятельства преступления. Орловец заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU