После гибели мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку
После гибели 56-летнего мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку. Напомним, деревянный дом, где спасатели нашли тело, загорелся в минувшую субботу, 2 марта.
ЧП произошло ранним утром на улице Фрунзе. В результате пожара строение сгорело на площади 48 квадратных метров, крыша обрушилась. По предположениям специалистов, к возгоранию привело неосторожное курение.
- В настоящее время следователи устанавливают причину пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU