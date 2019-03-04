СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-04T14:19:17+03:00

После гибели мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку Фото: Архив "КП"

Деревянный дом, где спасатели нашли тело, загорелся в минувшую субботу

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После гибели 56-летнего мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку. Напомним, деревянный дом, где спасатели нашли тело, загорелся в минувшую субботу, 2 марта.

ЧП произошло ранним утром на улице Фрунзе. В результате пожара строение сгорело на площади 48 квадратных метров, крыша обрушилась. По предположениям специалистов, к возгоранию привело неосторожное курение.

- В настоящее время следователи устанавливают причину пожара и иные обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU