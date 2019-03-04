В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по ЭКЦ
В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по Экспертно-криминалистическому центру. Гостям рассказали о тонкостях работы подразделения и показали лаборатории для исследований.
Кроме того, общественникам удалось пообщаться с руководителем экспертно-криминалистического центра, полковником полиции Олегом Бурцевым. Он пояснил, какие задачи исполняет подразделение, рассказал об истории его возникновения и развития.
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ЗНАЙ!
Экспертно-криминалистический центр сегодня является одним из крупнейших подразделений регионального УМВД. В его структуру входят семь отделов. Лаборатории центра оснащены сложнейшими спектрографами, газожидкостными хроматографами, ДНК-лабораторией. Из 49 основных видов экспертиз, предусмотренных в системе МВД, специалисты проводят исследования по 44-м. В планах - открытие в Орловской области радио-технических, психо-физеологических и автороведческих экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU