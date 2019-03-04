В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по ЭКЦ

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-04T15:06:44+03:00

Гостям рассказали о тонкостях работы подразделения и показали лаборатории для исследований

Изменить размер текста: A A

В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по Экспертно-криминалистическому центру. Гостям рассказали о тонкостях работы подразделения и показали лаборатории для исследований.

Кроме того, общественникам удалось пообщаться с руководителем экспертно-криминалистического центра, полковником полиции Олегом Бурцевым. Он пояснил, какие задачи исполняет подразделение, рассказал об истории его возникновения и развития.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

Экспертно-криминалистический центр сегодня является одним из крупнейших подразделений регионального УМВД. В его структуру входят семь отделов. Лаборатории центра оснащены сложнейшими спектрографами, газожидкостными хроматографами, ДНК-лабораторией. Из 49 основных видов экспертиз, предусмотренных в системе МВД, специалисты проводят исследования по 44-м. В планах - открытие в Орловской области радио-технических, психо-физеологических и автороведческих экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU