2019-03-04T15:06:44+03:00
Общество

В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по ЭКЦ

Гостям рассказали о тонкостях работы подразделения и показали лаборатории для исследований
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсиюВ столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по Экспертно-криминалистическому центру. Гостям рассказали о тонкостях работы подразделения и показали лаборатории для исследований.

Кроме того, общественникам удалось пообщаться с руководителем экспертно-криминалистического центра, полковником полиции Олегом Бурцевым. Он пояснил, какие задачи исполняет подразделение, рассказал об истории его возникновения и развития.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ЗНАЙ!

Экспертно-криминалистический центр сегодня является одним из крупнейших подразделений регионального УМВД. В его структуру входят семь отделов. Лаборатории центра оснащены сложнейшими спектрографами, газожидкостными хроматографами, ДНК-лабораторией. Из 49 основных видов экспертиз, предусмотренных в системе МВД, специалисты проводят исследования по 44-м. В планах - открытие в Орловской области радио-технических, психо-физеологических и автороведческих экспертиз.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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