Неосторожное курение привело к пожару в бане под Орлом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-04T11:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Неосторожное курение привело к пожару в бане в поселке Змиевка. Строение загорелось в воскресенье днем, 3 марта, на улице Куйбышева.

- Огнем повреждена стена на площади один квадратный метр. Размер ущерба оценивают специалисты. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU