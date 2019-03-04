2019-03-04T11:07:16+03:00
Происшествия

Неосторожное курение привело к пожару в бане под Орлом

Размер ущерба оценивают специалисты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
Изменить размер текста:

Неосторожное курение привело к пожару в бане в поселке Змиевка. Строение загорелось в воскресенье днем, 3 марта, на улице Куйбышева.

- Огнем повреждена стена на площади один квадратный метр. Размер ущерба оценивают специалисты. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На развитие орловских сёл направят 3,5 миллиарда рублей
Миллионы рублей задолжают орловские управляющие компании за электричество
Орловца подозревают в семи эпизодах мошенничеств
На Орловщине увеличилось количество приемных семей
В Орле на остановке неизвестные оставили умирать шиншиллу в банке
После гибели мужчины при пожаре в Ливнах орловский СК инициировал доследственную проверку
В столетний юбилей службы орловские криминалисты провели экскурсию по ЭКЦ
В Орле в сквере Ермолова появится фонтан
Жительниц Орла приглашают на праздничный концерт к 8 марта
На Масленицу в Орле перекроют центр
Численность населения Орловщины снижается
Премьерный спектакль «Семейное счастье» показали в орловском театре Тургенева
В Орле улицу Комсомольскую не поделили два автомобиля
Горящий «ВАЗ» потушили спасатели на улице Черепичной в Орле
В ДТП с микроавтобусом на трассе «Орел-Тамбов» погибли двое
Летнюю кухню спасали от пожара орловские огнеборцы в Ливнах
Под Орлом под колесами двух иномарок погиб пешеход
Память Героя России Александра Рязанцева почтили на Орловщине
Под Орлом автоледи на «Калине» вылетела на встречку и врезалась в фуру
От минуса к плюсу будет варьироваться температура в Орле на будущей неделе
В домах жителей орловской глубинки появились пожарные извещатели
Реальный срок грозит молодому орловцу за хранение наркотиков
Маршрутный автобус попал в ДТП в Орле
В Орле машина такси столкнулась с легковушкой
Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков
Неиспользованные в зимней уборке Орла 53 миллиона рублей вернули в региональный департамент