Неосторожное курение привело к пожару в бане под Орлом
Размер ущерба оценивают специалисты
Фото: Вячеслав Коваленко
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Неосторожное курение привело к пожару в бане в поселке Змиевка. Строение загорелось в воскресенье днем, 3 марта, на улице Куйбышева.
- Огнем повреждена стена на площади один квадратный метр. Размер ущерба оценивают специалисты. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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