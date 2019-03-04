В Орле улицу Комсомольскую не поделили два автомобиля
В Орле улицу Комсомольскую не поделили два автомобиля. Авария произошла в субботу поздно вечером, 2 марта.
31-летний водитель «Лада Ларгус» следовал со стороны улицы Авиационной и при повороте налево на переулок Дарвина столкнулся с «Фольксваген Пассат». Автомобиль ехал со стороны переулка Рижского в направлении улицы Авиационной прямо.
- В результате ДТП 33-летняя пассажирка «Лады» получила травмы и была доставлена в ООКБ. Госпитализация женщине не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы, двое погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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