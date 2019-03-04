СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-04T13:56:37+03:00

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Летнюю кухню спасали от пожара орловские огнеборцы в Ливнах. ЧП произошло в минувшую субботу, 2 марта, ранним утром на улице Фрунзе. К моменту прибытия спасателей строение горело изнутри. Огонь мог распространиться на рядом стоящий жилой дом.

- В результате пожара летняя кухня выгорела на площади 48 квадратных метров, крыша обрушилась. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

После тушения спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU