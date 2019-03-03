Реальный срок грозит молодому орловцу за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-03T12:37:29+03:00

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Орловцу грозит реальный срок за хранение наркотиков. У 23-летнего парня полицейские обнаружили около грамма так называемой «синтетики».

Как рассказали «КП» в пресс-службе регионального УМВД, полицейские проверяли оперативную информацию на причастного молодого человека к нарушению закона. При нем стражи порядка обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Его изъяли, экспертиза показала, что хранил парень запрещенное к обороту вещество.

-Как рассказал оперативникам подозреваемый, запрещенное к обороту вещество он приобрел бесконтактным способом и забрал из тайника, собираясь употребить, - добавили в пресс-службе ведомства.

Дознаватели возбудили уголовное дело по 228 статье. Согласно закону, молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU