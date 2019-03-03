Маршрутный автобус попал в ДТП в Орле
Сегодня утром, 3 марта, в Орле произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. На этот раз, в аварию попал маршрутный автобус «ПАЗ».
Все случилось в Северном районе города - на Московском шоссе. Как рассказали «КП» очевидцы аварии, от столкновения с микроавтобусом "Фольксваген" маршрутку под номером 26 развернуло и вынесло на встречную полосу, затем автобус воткнулся в снежную насыпь на обочине.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.
- Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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