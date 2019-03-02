32 населенных пункта Орловщины могут попасть в зоны подтоплений

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-02T15:41:36+03:00

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Подготовку к безопасному прохождению весеннего половодья на Орловщине начали сотрудники МЧС. По словам спасателей, при самом неблагоприятном сценарии в зоны подтоплений на территории Орловской области могут попасть 32 населенных пункта. Прогноз вскрытия рек направит Росгидрометом в начале марта.

Сейчас группировка сил и средств орловской подсистемы РСЧС составит 4971 человек и 1006 единиц техники, 28 плавсредств, три беспилотных летательных аппарата. Спасатели анализируют данные ледовой обстановки на естественных водоемах и об объемах снежного покрова для определения мест возможного затора льда и разливов.

- О возможном затоплении население будет оповещаться через комплексную систему экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС, сеть радио- и телевизионного вещания, путем подворового обхода, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU