О коварстве наркотиков расскажет орловцам новая выставка
Познавательная экспозиция развернулась в бунинской библиотеке
О коварстве наркотиков расскажет орловцам новая выставкаФото: Архив "КП"
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О коварстве наркотиков расскажет орловцам новая выставка. Познавательная экспозиция «Не отнимай у себя завтра» развернулась в бунинской библиотеке.
- Как уберечь детей от наркотиков? Как помочь себе и своим близким, если беда все-таки случилась? На эти и многие другие вопросы ответят авторы книг, представленных на выставке. Это «Жизнь без наркотиков» Олега Ерышева, «Подростки и наркотики» Изабеллы Дементьевой, «Родителям и педагогам: все о наркомании» Любови Горбатенко, - рассказали «КП» работники библиотеки.
Выставка продлится до 6 марта.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU