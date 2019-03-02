СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-02T15:11:38+03:00

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О коварстве наркотиков расскажет орловцам новая выставка. Познавательная экспозиция «Не отнимай у себя завтра» развернулась в бунинской библиотеке.

- Как уберечь детей от наркотиков? Как помочь себе и своим близким, если беда все-таки случилась? На эти и многие другие вопросы ответят авторы книг, представленных на выставке. Это «Жизнь без наркотиков» Олега Ерышева, «Подростки и наркотики» Изабеллы Дементьевой, «Родителям и педагогам: все о наркомании» Любови Горбатенко, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Выставка продлится до 6 марта.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU