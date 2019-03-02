В Орле предотвратили незаконное складирование снега
В Орле активисты ОНФ предотвратили незаконное складирование снега. После обращения общественников региональное управление Роспотребнадзора составило протокол об административном правонарушении.
Вывоз с орловских дорог снега и его складирование неподалеку от жилых домов в деревне Образцово начались еще 29 декабря минувшего года. Тогда за помощью к активистам обратились жители улиц Садовой и Егорьевской. После осмотра места общественниками оказалось, что неподалеку от места складирования снега находится водоохранная зона реки Орлик.
- После направленных обращений в органы исполнительной власти и контрольные ведомства несанкционированное складирование снега было остановлено. Также была проведена соответствующая проверка соблюдения требований санитарного законодательства при вывозе и складировании снега, - рассказали «КП» активисты.
ИСТОЧНИК KP.RU