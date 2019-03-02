2019-03-02T13:35:28+03:00
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Фотовыставка с работами питерских мастеров откроется в краеведческом музее в Орле

Глазам орловцев она станет доступна уже 6 марта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фотовыставка с работами питерских мастеров откроется в краеведческом музее в ОрлеФотовыставка с работами питерских мастеров откроется в краеведческом музее в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В орловском краеведческом музее откроется выставка фото-клуба Выборгского дворца культуры Санкт-Петербурга. Экспозицию «Калейдоскоп» приурочили к его 65-летию.

- Выставка соберет около семидесяти работ питерских фотомастеров. Фотографии выполнены в различных жанрах: в классической и экспериментальной манере съемки. По традиции часть работ останется на постоянное хранение в наших фондах, - рассказали «КП» работники музея.

Экспозиция станет доступна глазам орловцев 6 марта. Открытие запланировано на 16 часов.

Выставка продлится до конца марта.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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