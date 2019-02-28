2019-02-28T14:12:28+03:00
Общество

Орловские студенты-спасатели провели рыбакам инструктаж по безопасности на льду

Первый выход ребят совпал с турниром по любительской ловле
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские студенты-спасатели провели рыбакам инструктаж по безопасности на льду. Первый выход ребят в рамках акции «Внимание – тонкий лед» совпал с турниром по любительской ловле «Два крючка», который проходил на озере «Светлая жизнь». Участие в нем приняли десятки рыбаков.

Во время соревнований ребята из студенческого отряда «Спасатель» ОГУ имени Тургенева пообщались с рыбаками и рассказали, как выглядит прочный лед, как оказать помощь провалившемуся под лед, поделились алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях и обозначили номера экстренных служб. В ответ некоторые из участников поделились своими историями из жизни, как выбраться из полыньи.

- Также студенты проинструктировали и зрители соревнований. Следующий «выход на лёд», ребята проведут в ближайшие выходные на реке Оке, - рассказали «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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