Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области
Еще один фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области. Новое медицинское учреждение появилось в селе Никольское Свердловского района.
- На строительство ФАПа было выделено 8,6 миллионов рублей. Он представляет собой одноэтажное здание общей площадью более 115 квадратных метров. В медицинском учреждении есть ожидальная, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет приема, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная, помещение для хранение лекарственных средств и прочее, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей
Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей
Стоит отметить, что региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 - 2024 годы за счет федеральных средств предусматривает создание в Орловской области трех новых ФАПов, приобретение 4 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 3 мобильных маммографов и 3 флюорографов.
ИСТОЧНИК KP.RU