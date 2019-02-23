Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-23T10:30:30+03:00

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Еще один фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области. Новое медицинское учреждение появилось в селе Никольское Свердловского района.

- На строительство ФАПа было выделено 8,6 миллионов рублей. Он представляет собой одноэтажное здание общей площадью более 115 квадратных метров. В медицинском учреждении есть ожидальная, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет приема, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная, помещение для хранение лекарственных средств и прочее, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Стоит отметить, что региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 - 2024 годы за счет федеральных средств предусматривает создание в Орловской области трех новых ФАПов, приобретение 4 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 3 мобильных маммографов и 3 флюорографов.

ИСТОЧНИК KP.RU