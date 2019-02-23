2019-02-23T10:30:30+03:00
Общество

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области

Медицинское учреждение появилось в селе Никольское Свердловского района
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетейФото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей
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Еще один фельдшерско-акушерский пункт открылся в Орловской области. Новое медицинское учреждение появилось в селе Никольское Свердловского района.

- На строительство ФАПа было выделено 8,6 миллионов рублей. Он представляет собой одноэтажное здание общей площадью более 115 квадратных метров. В медицинском учреждении есть ожидальная, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет приема, процедурный кабинет, прививочный кабинет, стерилизационная, помещение для хранение лекарственных средств и прочее, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Фото главы региона Андрея Клычкова из соцсетей

Стоит отметить, что региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 - 2024 годы за счет федеральных средств предусматривает создание в Орловской области трех новых ФАПов, приобретение 4 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 3 мобильных маммографов и 3 флюорографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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