Более 600 орловских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады
На Орловщине продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Участие в нем уже приняли более 600 школьников.
На областном уровне показать свои знания можно по 15 предметам. Впереди учащимся предстоит пройти конкурсные испытания по английскому и немецкому языкам, искусству, физической культуре, географии и праву.
- На основании результатов регионального этапа олимпиады Министерством просвещения России будет установлено количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в заключительном этапе испытания, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU