Более 600 орловских школьников участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-23T09:53:42+03:00

На областном уровне показать свои знания можно по 15 предметам

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На Орловщине продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Участие в нем уже приняли более 600 школьников.

На областном уровне показать свои знания можно по 15 предметам. Впереди учащимся предстоит пройти конкурсные испытания по английскому и немецкому языкам, искусству, физической культуре, географии и праву.

- На основании результатов регионального этапа олимпиады Министерством просвещения России будет установлено количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в заключительном этапе испытания, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU