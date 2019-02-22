2019-02-22T16:31:41+03:00
Общество

Орловской «Спецавтобазе» ряд замечаний сделал глава горадминистрации

Александр Муромский встретился с руководством предприятия
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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В Орле состоялась встреча главы городской администрации Александра Муромского с руководством «Спецавтобазы». Градоначальник озвучил ряд претензий к работе предприятия.

В их числе – множество нареканий от орловцев по уборке снега нынешней зимой.

- Глава администрации Орла обратил внимание на неумелое распоряжение предоставленными Спецавтобазе субсидиями. Для облегчения финансового положения предприятия правительство Орловской области выделило финансовую помощь, а также шесть новых единиц техники. Администрация города также по мере необходимости оказывает необходимое субсидирование, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Было отмечено, что предприятию стоит изменить подход к организации процесса. Так, по мнению Муромского, рабочие тратят много времени, чтобы добираться до мест уборки и на заправку машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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