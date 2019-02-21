Орловских мужчин поздравили с наступающим 23 февраля

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-21T15:42:15+03:00

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Праздничный концерт состоялся в Орле накануне грядущего 23 февраля. Мужчин поздравили с наступающим праздником Дня защитника Отечества.

Фото: orel-adm.ru

Гости собрались в театре имени Тургенева. Перед началом мероприятия здесь развернулась интерактивная выставка военной формы разных лет и видов войск. Все мужчины получили памятные открытки, выполненные вручную юными горожанами.

Перед театром с утра начала работу выставка военной техники, работала полевая кухня – гостей угощали чаем и солдатской кашей.

Перед началом концерта состоялось торжественное собрание, представители сильной половины человечества получили поздравления в свой адрес.

Фото: orel-adm.ru

Затем собравшиеся стали зрителями концерта, подготовленного силами Орловского городского института культуры, Детской хоровой школы, театра «Свободное пространство». Гостей порадовали вокальными и хореографическими номерами о войне и мире, любви и дружбе.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, 23 февраля орловцев ждет праздничный фейерверк - запустят его в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU