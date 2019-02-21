2019-02-21T15:42:15+03:00
Общество

Орловских мужчин поздравили с наступающим 23 февраля

Череда праздничных мероприятия проходит в областном центре
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
Изменить размер текста:

Праздничный концерт состоялся в Орле накануне грядущего 23 февраля. Мужчин поздравили с наступающим праздником Дня защитника Отечества.

Фото: orel-adm.ru

Фото: orel-adm.ru

Гости собрались в театре имени Тургенева. Перед началом мероприятия здесь развернулась интерактивная выставка военной формы разных лет и видов войск. Все мужчины получили памятные открытки, выполненные вручную юными горожанами.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перед театром с утра начала работу выставка военной техники, работала полевая кухня – гостей угощали чаем и солдатской кашей.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перед началом концерта состоялось торжественное собрание, представители сильной половины человечества получили поздравления в свой адрес.

Фото: orel-adm.ru

Фото: orel-adm.ru

Затем собравшиеся стали зрителями концерта, подготовленного силами Орловского городского института культуры, Детской хоровой школы, театра «Свободное пространство». Гостей порадовали вокальными и хореографическими номерами о войне и мире, любви и дружбе.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, 23 февраля орловцев ждет праздничный фейерверк - запустят его в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодую орловчанку обчистил ее друг-москвич
Глава горадминистрации Орла встретится с жителями разных районов города
В память о погибших защитниках Отечества в Орле прошел торжественный митинг
Жилой дом на четыре квартиры горел в Орле минувшим вечером
На Орловщине вновь ожидается сильный ветер
Как в Орле работают терминалы для безналичной оплаты в маршрутках – проверил «Губернаторский контроль»
Орловская молодежь борется с «рекламой смерти»
Орловская добровольная пожарная команда потушила горящий «Фольксваген»
Орловских автолюбителей приглашают посостязаться в мастерстве вождения
Театр орловского вуза поедет на Всероссийский фестиваль в Набережные Челны
Центр защиты прав потребителей разъясняет *
В 2019 году капитального ремонта ждут 172 дома в Орле
Попавший под колеса «УАЗа» в Ливнах пенсионер скончался
Попытка спрятать под своим пуховиком дорогую куртку обернулась для орловца разбирательством в полиции
Орловские каратисты выиграли 15 медалей в Липецке на Кубке Петра Великого
Работы белгородского фотографа увидят орловцы на выставке в пушкинской библиотеке
Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии на Московском шоссе в Орле
За последние десять лет в Орле снизилось число детей-сирот
В Орле микроавтобус не поделил дорогу с отечественной легковушкой
Руководитель орловского СК провел личный прием
В орловской маршрутке покалечилась женщина
Двери литературной гостиной распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина
Орловские активисты составили список дорог для срочного ремонта
Несколько фактов продажи спиртного подросткам выявлено в Орле
Завтра в центре Орла будет ограничено движение и стоянка