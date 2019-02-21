Двери литературной гостиной распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина
Двери литературной гостиной «Парад любимых книг» распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина 28 февраля.
- Иногда попадаются такие книги, которые очень хочется обсудить, поделиться своим впечатлением или сомнением, задать вопрос. Возможно, и у вас есть такая книга, о которой вы хотите рассказать, - анонсировали для «КП» тему встречи сотрудники библиотеки.
Рассказать о своей любимой книге каждый сможет в любом удобном для него формате. Рассказ может быть как устным, так и дополненным видео или презентацией.
Узнать подробности можно по телефону: (4862) 76-49-20.
Открытие литературной гостиной запланировано на 16 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU