Двери литературной гостиной распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-21T08:52:03+03:00

На встрече каждый желающий сможет рассказать о своей любимой книге

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Двери литературной гостиной «Парад любимых книг» распахнет перед орловским читателем библиотека Бунина 28 февраля.

- Иногда попадаются такие книги, которые очень хочется обсудить, поделиться своим впечатлением или сомнением, задать вопрос. Возможно, и у вас есть такая книга, о которой вы хотите рассказать, - анонсировали для «КП» тему встречи сотрудники библиотеки.

Рассказать о своей любимой книге каждый сможет в любом удобном для него формате. Рассказ может быть как устным, так и дополненным видео или презентацией.

Узнать подробности можно по телефону: (4862) 76-49-20.

Открытие литературной гостиной запланировано на 16 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU