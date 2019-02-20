2019-02-20T12:38:32+03:00
Спорт

Орловский спортсмен выиграл Первенство России по армрестлингу

Он показал одинаковые результаты на обоих руках
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский спортсмен Тамерлан Санакоев выиграл Первенство России по армрестлингу. Всероссийский турнир для выступающих в возрастной категории от 19 до 21 года прошел в Подмосковье, в городе Чехове.

- Тамерлан Санакоев выступал в весовой категории 90 килограммов. Спортсмен набрал 25 очков при борьбе на левой и правой руке. Набранных баллов хватило для того, чтобы завоевать золото национального турнира, - сообщает портал «Орел-спорт».

Как пишет издание, в женской части соревнований лучший результат показала Екатерина Шведчикова. В весе 55 килограммов девушка стала шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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