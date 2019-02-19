2019-02-19T16:19:58+03:00
Общество

Орловцы могут расплатиться в маршрутках безналом за нескольких пассажиров

Чиновники сообщили, что проблема с невозможностью оплаты проезда одной картой за двух и более человек решена
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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Замглавы администрации Орла в сфере городского хозяйства и транспорта Орла Николай Ванифатов сообщил, что в общественном транспорте решена проблема невозможности оплаты проезда банковской карты за двоих и более пассажиров. Отметим, что горожане и гости областного центра столкнулись с таким неудобством после перехода гортранспорта на безналичный расчет с 10 февраля текущего года.

Ранее орловцы неоднократно жаловались на то, что валидатор принимает оплату одной и той же картой только за одного пассажира. Вопросы возникали у пассажиров, которые едут компанией или семьей – за одного человека оплата безналом проходила по тарифу в 17 рублей, за остальных же приходилось платить наличными – по тарифу 20 рублей. Сегодня же на планерке в городской мэрии чиновники заверили, что теперь подобных недоразумений быть не должно.

- Теперь лимит оплаты установлен до пяти человек, - отметил Николай Ванифатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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