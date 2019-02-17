Полицейские нашли наркотики у 21-летнего жителя Мценска

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-17T11:20:10+03:00

Парня с товарищем задержали, когда они сливали бензин из чужого авто

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В городе Мценск Орловской области местный житель попал под уголовное дело за хранение марихуаны. Полицейские задержали молодого человека и его товарища, когда те сливали бензин из чужого автомобиля, и оказалось, что этот противозаконный поступок – не единственный.

Сотрудник ДПС обратили внимание на молодых людей во время ночного дежурства, когда те находились возле припаркованной машины. Как оказалось, никому из них авто не принадлежит – друзья сливали бензин. Госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу. При досмотре в автомобиле молодых людей нашли канистру со слитым топливом, а также устройство для употребления наркотиков.

- Оперативниками был произведен досмотр граждан. У одного из них в нагрудном кармане полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. А по бензину полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU