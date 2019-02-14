СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-14T16:12:51+03:00

В его рамках предусматривается сотрудничество в области реализации государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений

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Сегодня, 14 января, на инвестиционном форуме в Сочи Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей. В его рамках предусматривается совместная реализация государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и этнокультурного развития народов России, реализации этнокультурных потребностей жителей нашей страны, которые относятся к различным этническим общностям.

- Реализация соглашения предполагает проведение научно-практических конференций, семинаров, социологических исследований, разработку и реализацию совместных программ и проектов, осуществление взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями в сфере реализации государственной национальной политики, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU