2019-02-14T16:12:51+03:00
Общество

Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей

В его рамках предусматривается сотрудничество в области реализации государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Сегодня, 14 января, на инвестиционном форуме в Сочи Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей. В его рамках предусматривается совместная реализация государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и этнокультурного развития народов России, реализации этнокультурных потребностей жителей нашей страны, которые относятся к различным этническим общностям.

- Реализация соглашения предполагает проведение научно-практических конференций, семинаров, социологических исследований, разработку и реализацию совместных программ и проектов, осуществление взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями в сфере реализации государственной национальной политики, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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