Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Сегодня, 14 января, на инвестиционном форуме в Сочи Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей. В его рамках предусматривается совместная реализация государственной национальной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и этнокультурного развития народов России, реализации этнокультурных потребностей жителей нашей страны, которые относятся к различным этническим общностям.
- Реализация соглашения предполагает проведение научно-практических конференций, семинаров, социологических исследований, разработку и реализацию совместных программ и проектов, осуществление взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями в сфере реализации государственной национальной политики, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU