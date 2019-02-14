В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-14T15:47:36+03:00

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16 февраля, в день рождения нашего земляка Николая Лескова орловцев приглашают в лыжный поход на родину писателя. Экскурсия заведет участников своей дорогой в деревню Старое Горохово Свердловского района Орловской области.

- От некогда большого села сейчас мало что осталось. Одни кусты, лопухи и кабаны. Однако сам факт отметить день рождения великого писателя непосредственно в месте, где он и увидел свет, стоит того, чтобы отправиться в путь, - рассказали «КП» организаторы.

Маршрут экскурсии стартует в 10 утра в центре поселка Змиевка у памятного камня Лескову возле Дома культуры по улице Ленина, 25. Дальше на машине участники поедут до деревни Красная Рыбница. Там экскурсантов будут ждать в местном Доме культуры, чтобы показать экспозицию, посвященную писателю. Затем участники перемесятся к памятному знаку Лескову и к воинскому мемориалу.

После экскурсии участники отправятся в неспешную 7-ми километровую лыжную прогулку через заброшенные деревни, по заснеженным полям и перелескам в Старое Горохово. На месте будет организован привал с варкой походной праздничной каши и чая на костре. За обедом участники ответят на вопросы викторины по лесковским произведениям. Лучший знаток творчества Лескова вернется домой с книгой писателя.

По словам организаторов похода, лыжный пробег должен составить около 15 километров. Провизию каждый запасает на себя, но стол на привале будет общим.

Связаться с организаторами похода каждый жедающий может через группу «Походная романтика» социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pohodrom_orel.

Путешествие состоится в любую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU