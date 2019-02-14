Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-14T12:33:14+03:00

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Об истории почты расскажут орловцам в музее Ивана Бунина. Мероприятие «Я пишу тебе письмо» состоится 20 февраля.

- Мы расскажем, когда наши предки стали писать друг другу письма, какова история почты и пересылки писем с давних времен. Объясним, что означают слова из старинного русского романса: «Когда я на почте служил ямщиком?», - рассказали «КП» организаторы встречи.

В этот день для наглядности сотрудники музея покажут гостям старинные письменные принадлежности: гусиное перо, перьевую ручку, чернильницу, пресс-папье и многое другое.

Заявки на мероприятие принимаются по телефону: 8 (4862) 76-15-74.

Начало встречи в 14 часов.

Адрес: Георгиевский переулок, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU