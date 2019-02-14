2019-02-14T12:19:46+03:00
Происшествия

Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков

Пожар случился из-за загоревшейся сушилки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Производственный цех потушили орловские спасателиПроизводственный цех потушили орловские спасателиФото: Архив "КП"
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Производственный цех потушили орловские спасатели. ЧП произошло минувшим днем, 13 февраля, в поселке Воля Мценского района. Пожар случился из-за загоревшейся внутри сушилки.

- В результате пожара аэровибрационная сушилка выгорела на площади 0,6 квадратных метров, закоптилась на площади 0,5 квадратных метров, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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