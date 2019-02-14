На Орловщине могут вернуть штрафы за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-14T09:51:56+03:00

Раньше в регионе существовала мера наказания для водителей-нарушителей, после была исключена из местного законодательства

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В Орловской области могут вернуться штрафы за парковку на газонах. Ранее (с 2003 по 2013 годы) в регионе существовала мера наказания для водителей-нарушителей, но из местного законодательства она была исключена после протеста прокуратуры.

В ноябре же прошлого года Конституционный суд России подтвердил, что решение о штрафах для нарушителей может приниматься на местном уровне, так что тема снова стала на повестку дня местных парламентариев. На днях ее обсудили на круглом столе.

- Уже проведена большая работа и в первом чтении подготовлены соответствующие поправки, - рассказала депутат облсовета Лариса Удалова.

Однако предстоит проработать еще немало моментов. В частности, продумать большее количество парковочных мест, чтобы люди вынужденно не становились нарушителями, усовершенствовать систему общественного транспорта.

Отметим, что правом самостоятельно устанавливать административную ответственность уже воспользовались в 18 регионах РФ. Так, например, штраф за парковку на газоне в Москве и Московской области составляет 5 тыс. рублей

ИСТОЧНИК KP.RU