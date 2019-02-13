Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел

13 Февр. 17:08 2019-02-13T17:09:19+03:00

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На орловца завели два уголовных дела за фиктивную прописку иностранцев. Теперь ему грозит реальный срок.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, житель областного центра прописал по месту своей регистрации в поселке Долгое мужчину и женщину, приехавших в нашу страну из-за рубежа. По факту же, в жилище никто не проживал.

- Согласно законодательству, данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU