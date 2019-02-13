2019-02-13T16:14:16+03:00
Происшествия

50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат

Неудавшегося вора сотрудники полиции задержали неподалеку от места преступления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппаратФото: Архив "КП"
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По «горячим следам» полицейские раскрыли кражу фотоаппарата в организации в Шаблыкинском районе Орловской области. Пропажу сотрудникам не заметить было сложно. Придя утром на работу, они обратили внимание на вскрытое окно. Фотоаппарата стоимостью более 20 тысяч рублей на месте не было.

После опроса очевидцев преступления стражи порядка остановили подозрительного мужчину в сквере неподалеку. Во время разговора с ним полицейские заметили, что у него из-под куртки что-то торчит. Оказалось, это и был тот самый фотоаппарат.

50-летнего мужчину доставили в полицию для установления всех обстоятельств произошедшего. Как выяснили правоохранители, орловец и ранее был судим за имущественные преступления.

- В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас мужчина задержан, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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