13 Февр. 14:51 2019-02-13T14:51:45+03:00

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«Самого внимательного читателя» выберут в Орле.Финал ежегодного областного литературного конкурса пройдет 19 февраля в бунинской библиотеке.

В этом году участникам предложат письменно ответить на вопросы по произведениям Антона Чехова. Тесты составлены по таким работам классика, как «Иванов», «Драма на охоте», «Дама с собачкой», «О любви». Победителем станет тот, кто наберет большее количество баллов за правильные ответы.

Начало конкурса запланировано на 11 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU