13 Февр. 13:23 2019-02-13T13:30:27+03:00

Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре Раньше камень был установлен в сквере на улице Комсомольской Ольга СУПОНЕВА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Памятный знак Орловскому губернскому воинскому начальнику Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орле памятный знак генералу Федору Дарагану оказался выброшенным вместе с мусором. Раньше камень был установлен в небольшом сквере на улице Комсомольской. Генерал Федор Иванович Дараган (1815-1874) – Орловский губернский воинский начальник. Награжден несколькими орденами за выдающиеся боевые заслуги. ИСТОЧНИК KP.RU