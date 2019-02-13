2019-02-13T13:30:27+03:00
Общество

Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре

Раньше камень был установлен в сквере на улице Комсомольской
Ольга СУПОНЕВА
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Памятный знак Орловскому губернскому воинскому начальникуПамятный знак Орловскому губернскому воинскому начальникуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле памятный знак генералу Федору Дарагану оказался выброшенным вместе с мусором. Раньше камень был установлен в небольшом сквере на улице Комсомольской.

Генерал Федор Иванович Дараган (1815-1874) – Орловский губернский воинский начальник. Награжден несколькими орденами за выдающиеся боевые заслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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