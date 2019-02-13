Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
Раньше камень был установлен в сквере на улице Комсомольской
Памятный знак Орловскому губернскому воинскому начальникуФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:
В Орле памятный знак генералу Федору Дарагану оказался выброшенным вместе с мусором. Раньше камень был установлен в небольшом сквере на улице Комсомольской.
Генерал Федор Иванович Дараган (1815-1874) – Орловский губернский воинский начальник. Награжден несколькими орденами за выдающиеся боевые заслуги.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»