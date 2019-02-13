2019-02-13T10:34:52+03:00
Общество

Орловские спасатели измерили толщину льда на водоемах Орловщины

В Орле эти показатели достигают 15 сантиметров, за городом доходят до 30
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Орловские спасатели измерили толщину льда на водоемах Орловщины. Оказалось, городские и загородные показатели сильно разнятся.

Например, толщина льда в Орле на реке Оке, в среднем, составляет 15 сантиметров, есть и промоины. На озере «Светлая жизнь» лед крепче, его толщина достигает 30-ти сантиметров. В свою очередь, в Ливнах на реке Сосна эти показатели равны 18 сантиметрам, во Мценске на Зуше льда и вовсе нет.

Сотрудники МЧС предупреждают, что выход на лед всегда опасен. Трагедия может произойти из-за детской шалости, во время рыбалки или просто при переходе по льду.

- Во время оттепелей лед теряет прочность, становится рыхлым. Такой лед проваливается без потрескивания. Поэтому в период потепления не рекомендуется выходить на водоемы, если вода пошла поверх льда, переправляться через реку в период ледохода, стоять на обрывистом берегу, отталкивать льдины от берегов, ходить по ним и кататься, - напомнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, оказавшись на тонком льду, следует расставить ноги на ширину плеч и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. Так же нужно поступить при потрескивании льда и образовании в нем трещин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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