Выставка пейзажей Орла откроется в музее Тургенева

13 Февр. 08:23 2019-02-13T08:23:42+03:00

В экспозиции будут представлены работы живописца Анатолия Полукарова

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Выставка пейзажей Орла откроется в литературном музее Тургенева 21 февраля. В экспозиции «Тургеневу посвящается» будут представлены работы живописца Анатолия Полукарова.

- Художник, участник областных, региональных и международных выставок, учился на художественно-графическом факультете Орловского пединститута. Руководителем его дипломной работы был народный художник СССР Курнаков, - рассказали «КП» организаторы.

Посмотреть выставку работ настоящего профессионала кисти могут все желающие по адресу: улица Тургенева, 11.

Выставка продлится до 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU