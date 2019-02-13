Выставка пейзажей Орла откроется в музее Тургенева
В экспозиции будут представлены работы живописца Анатолия Полукарова
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Выставка пейзажей Орла откроется в литературном музее Тургенева 21 февраля. В экспозиции «Тургеневу посвящается» будут представлены работы живописца Анатолия Полукарова.
- Художник, участник областных, региональных и международных выставок, учился на художественно-графическом факультете Орловского пединститута. Руководителем его дипломной работы был народный художник СССР Курнаков, - рассказали «КП» организаторы.
Посмотреть выставку работ настоящего профессионала кисти могут все желающие по адресу: улица Тургенева, 11.
Выставка продлится до 21 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU