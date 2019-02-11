11 Февр. 13:42 2019-02-11T13:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

15 февраля 298-е заседание клуба «Орловский библиофил» состоится в «Бунинке». Участники встречи поговорят о творчестве члена Союза писателей России Алексея Кондратенко.

- Мы подготовили пособие, в связи с юбилеем Алексея Ивановича, доктора филологических наук, и собрали материал, связанный с его научной, литературной, краеведческой деятельностью. В основном это книги, редакторские работы, статьи в периодической печати с 2013 по 2017 год, - рассказали «КП» работники библиотеки.

На заседание клуба приглашаются все, кому интересно творчество Алексея Кондратенко.

Начало встречи в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU