2019-02-11T13:42:32+03:00
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Заседание клуба «Орловский библиофил» состоится в «Бунинке»

Участники поговорят о творчестве члена Союза писателей России Алексея Кондратенко
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Заседание клуба «Орловский библиофил» состоится в «Бунинке»Заседание клуба «Орловский библиофил» состоится в «Бунинке»Фото: Архив "КП"
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15 февраля 298-е заседание клуба «Орловский библиофил» состоится в «Бунинке». Участники встречи поговорят о творчестве члена Союза писателей России Алексея Кондратенко.

- Мы подготовили пособие, в связи с юбилеем Алексея Ивановича, доктора филологических наук, и собрали материал, связанный с его научной, литературной, краеведческой деятельностью. В основном это книги, редакторские работы, статьи в периодической печати с 2013 по 2017 год, - рассказали «КП» работники библиотеки.

На заседание клуба приглашаются все, кому интересно творчество Алексея Кондратенко.

Начало встречи в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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