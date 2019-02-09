В Ливнах у женщины украли кошелек к банке

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-09T11:45:25+03:00

Она оставила его без присмотра ненадолго, однако ее проворная землячка присвоила чужое

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В городе Ливны Орловской области у местной жительницы украли кошелек в банковском отделении. Женщина совсем ненадолго оставила бумажник без присмотра, однако ее землячке хватило времени, чтобы присвоить чужое.

Когда женщина обнаружила пропажу, то сразу обратилась за помощью к полицейским. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения банка им удалось сузить круг подозреваемых. Оказалось, что чужой кошелек с 68 тысячами рублей в нем похитила 56-летняя женщина.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU