В Ливнах у женщины украли кошелек к банке
В городе Ливны Орловской области у местной жительницы украли кошелек в банковском отделении. Женщина совсем ненадолго оставила бумажник без присмотра, однако ее землячке хватило времени, чтобы присвоить чужое.
Когда женщина обнаружила пропажу, то сразу обратилась за помощью к полицейским. Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения банка им удалось сузить круг подозреваемых. Оказалось, что чужой кошелек с 68 тысячами рублей в нем похитила 56-летняя женщина.
- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU