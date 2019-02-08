2019-02-08T12:22:49+03:00
Общество

Из бюджета Орловской области выделят почти 270 миллионов рублей на реконструкцию центра «Полет»

Планируется ввести здание в эксплуатацию к 2021 году
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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Из бюджета Орловской области выделят почти 270 миллионов рублей на реконструкцию центра молодежи «Полет». Соответсвующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.

По плану, центр будет рассчитан на 650 мест. Предельная сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет составляет 293 миллиона рублей. Планируется ввести здание в эксплуатацию к 2021 году.

- В 2019 году предусмотрено 2,5 миллиона рублей на проектные работы. В 2020 году планируется выделить 118,7 миллионов рублей. Объем бюджетных инвестиций в 2021 году составит 148 миллионов рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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