2019-02-08T11:52:07+03:00
Происшествия

Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсов

На трассе инспекторы остановили две машины с прицепом, где и спрятали свою добычу воры
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсовОрловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсовФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсов. Письмо с благодарностью в региональное УМВД пришло от коллег из Линейного отдела полиции на станции «Тула».

В октябре минувшего года инспекторы ГИБДД на трассе «Калуга-Орел» остановили для проверки «Газель» и «Ниву» с прицепом. Там и лежала добыча воров - 25 отрезков рельс.

- В данных транспортных средствах находились трое жителей Орловской области. В ходе проверки было установлено, что лица совершили хищение рельс с железнодорожных путей на перегоне «Белев-Арсенево», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Троих орловцев за похищение рельсов привлекли к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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