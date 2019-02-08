Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсов
Орловские полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельсов. Письмо с благодарностью в региональное УМВД пришло от коллег из Линейного отдела полиции на станции «Тула».
В октябре минувшего года инспекторы ГИБДД на трассе «Калуга-Орел» остановили для проверки «Газель» и «Ниву» с прицепом. Там и лежала добыча воров - 25 отрезков рельс.
- В данных транспортных средствах находились трое жителей Орловской области. В ходе проверки было установлено, что лица совершили хищение рельс с железнодорожных путей на перегоне «Белев-Арсенево», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Троих орловцев за похищение рельсов привлекли к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU