2019-02-08T10:45:11+03:00
Звезды

На гастроли в Орел приедет Тамбовский драматический театр

С постановками «Кьоджинские перепалки» и «Комедия о скупердяе» артисты выступят на сцене «Свободного пространства»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В апреле на гастроли в Орел приедет Тамбовский государственный драматический театр. Орловский зритель уже познакомился с его коллективом через спектакли «Дон Жуан», «Коломба», «Интимная комедия» и «Дураки» на предыдущих гастролях. Тогда постановки артисты отыграли на сцене театра Тургенева.

В этот раз тур театра-гостя пройдет в Орле с 18 до 20 апреля. С постановками «Кьоджинские перепалки» и «Комедия о скупердяе» артисты выступят на сцене «Свободного пространства». А юных зрителей познакомят с героями «Сказки о царе Салтане».

Билеты на спектакли уже доступны для покупки в кассах и на сайте театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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