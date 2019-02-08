В центре Орла ограничат движение транспорта 15 февраля
В центре Орла ограничат движение и стоянку транспорта 15 февраля. В этот день по улицам города пройдет колонна «Бессмертного батальона».
Так, с 6 утра и до полудня парковаться на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе будет запрещено. Маршрут движения колонны ограничит автомобилистам путь с 6 до 11 утра.
Напомним, шествие отправится по маршруту от улицы Салтыкова-Щедрина по Пионерской, Лескова и до Наугорского шоссе. Колонна выдвинется в 10 утра и пройдет до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. На этом месте часом позднее состоится торжественный митинг.
ИСТОЧНИК KP.RU