В центре Орла ограничат движение транспорта 15 февраля

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-08T10:07:06+03:00

В этот день по улицам города пройдет колонна «Бессмертного батальона»

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В центре Орла ограничат движение и стоянку транспорта 15 февраля. В этот день по улицам города пройдет колонна «Бессмертного батальона».

Так, с 6 утра и до полудня парковаться на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе будет запрещено. Маршрут движения колонны ограничит автомобилистам путь с 6 до 11 утра.

Напомним, шествие отправится по маршруту от улицы Салтыкова-Щедрина по Пионерской, Лескова и до Наугорского шоссе. Колонна выдвинется в 10 утра и пройдет до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. На этом месте часом позднее состоится торжественный митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU