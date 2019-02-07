Строительное сообщество России обсудило в Орле перспективы и проблемы отрасли

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-07T15:25:16+03:00

Сегодня в Орле разрабатываются проекты строительства и малоэтажных домов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Накануне, 6 февраля, в Орле состоялось выездное заседание Правления «Российского Союза строителей». Представители строительного сообщества России обсудили сразу ряд актуальных тем: капитальный ремонт домов и строений, комплексная застройка, преимущества малоэтажного и многоэтажного строительства.

Итоги в отрасли за 2018 год подвёл Президент РСС Владимир Яковлев. Он отметил, что возведено 1 миллион 70 тысяч квартир общей площадью более

75 миллионов квадратных метров. Что же касается Орловщины, то в 2018 году в эксплуатацию введено почти 290 тысяч квадратных метров жилья.

Опытом с коллегами из Федерального центра и других областей России поделились орловские застройщики. Так главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой» Андрей Урванов рассказал о комплексной застройке микрорайонов. Присутствующие побывали с экскурсией в микрорайоне Зареченский.

- Сегодня в «Орёлстрое» разрабатываются проекты строительства малоэтажных домов с полностью благоустроенной дворовой территорией, включающей в себя в числе прочего велосипедные дорожки. Рабочее название первого такого проекта – «Литературный городок», - рассказал Андрей Урванов.

ИСТОЧНИК KP.RU