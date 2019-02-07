СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-07T14:08:37+03:00

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Три года в тюрьме проведет орловец за разбойное нападение. Мужчина хотел нажиться на ограблении прохожего, но среди украденного в похищенном портфеле оказались лишь средства гигиены и зарядка.

Инцидент произошел в Орле весной минувшего года. В одном из заведений местный житель расплатился за выпитый алкоголь пятитысячной купюрой. Деньги увидел другой посетитель и решил проследовать за мужчиной. Он схватил его за рюкзак и, несколько раз ударив в лицо, скрылся вместе с добычей. Однако трофеем грабителя оказались только шампунь, бритвы и зарядка. Раздосадованный вор вернулся в прежнее заведение, где его и задержали, спустя час.

- В суде орловец свою вину не признал и сказал, что преследовал потерпевшего мужчину, чтобы отомстить за оскорбление. По его словам, рюкзак он хотел вернуть, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU