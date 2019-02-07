Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе
Территории для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» выберут орловцы на следующей неделе, 16 февраля. Рейтинговое голосование пройдет на четырех городских площадках.
- Так, с 8 утра и до 8 вечера жители Орла смогут отдать свой голос в спортивной школе «Атлант», в Орловском городском центре культуры, в ДК «Металлург» и во Дворце пионеров имени Гагарина. Две территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Напомним, на выбор орловцам предлагают 9 общественных территорий. В рейтинговый список вошли бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.
Проекты каждой территории опубликованы на сайте городской администрации разделе «Городская среда».
ИСТОЧНИК KP.RU
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