2019-02-07T13:28:15+03:00
Общество

Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделе

Рейтинговое голосование пройдет на четырех городских площадках
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Территории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделеТерритории для благоустройства выберут орловцы на следующей неделеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Территории для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» выберут орловцы на следующей неделе, 16 февраля. Рейтинговое голосование пройдет на четырех городских площадках.

- Так, с 8 утра и до 8 вечера жители Орла смогут отдать свой голос в спортивной школе «Атлант», в Орловском городском центре культуры, в ДК «Металлург» и во Дворце пионеров имени Гагарина. Две территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, на выбор орловцам предлагают 9 общественных территорий. В рейтинговый список вошли бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

Проекты каждой территории опубликованы на сайте городской администрации разделе «Городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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