СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-07T13:07:22+03:00

За три года на Орловщине так и не обеспечили землей многодетных семей Фото: Архив "КП"

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За три года на Орловщине многодетных семей так и не обеспечили земельными участками под строительства жилья. В отношении ответственных должностных лиц Следственный комитет возбудил уголовное дело за халатность.

- С января 2016 года должностные лица Управления муниципального имущества и землепользования, ответственные за надлежащее бесплатное обеспечение многодетных семей и иных категорий граждан земельными участками под строительство жилья на территории Орла, не приняли достаточных мер к формированию свободных земельных участков для обеспечения их землей, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Это существенно нарушило права и законные интересны местных жителей. Земельных участков не хватило 924 орловцам, причем 860 из них - многодетные семьи.

Следствие даст объективную оценку действиям чиновников, допустивших сложившуюся ситуацию. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU