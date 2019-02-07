ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-07T12:11:02+03:00

ДТП на орловской трассе учинили две иномарки Фото: Архив "КП"

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ДТП на трассе под Орлом произошло сегодня ранним утром, 7 февраля. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» следовала по дороге М-2 «Крым» в направлении Белгорода и в районе 392-го километра столкнулась с попутным «Рено Магнум», который двигался сзади.

- В результате ДТП пассажирка «Фольксваген Поло» получила травмы. Женщина госпитализирована в ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU