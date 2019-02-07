ДТП на орловской трассе учинили иномарка и фура
ДТП на трассе под Орлом произошло сегодня ранним утром, 7 февраля. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» следовала по дороге М-2 «Крым» в направлении Белгорода и в районе 392-го километра столкнулась с попутным «Рено Магнум», который двигался сзади.
- В результате ДТП пассажирка «Фольксваген Поло» получила травмы. Женщина госпитализирована в ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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