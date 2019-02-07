СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-07T10:29:25+03:00

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В среду вечером, 6 февраля, в Орле Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ-2114». ДТП произошло в районе дома № 5. Иномарка не уступила дорогу отечественной легковушке, которая ехала со стороны переулка Артельный в направлении Московского шоссе.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ. - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU