Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ»
В среду вечером, 6 февраля, в Орле Улицу Михалицына в Орле не поделили «Ауди» и «ВАЗ-2114». ДТП произошло в районе дома № 5. Иномарка не уступила дорогу отечественной легковушке, которая ехала со стороны переулка Артельный в направлении Московского шоссе.
- В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ. - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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